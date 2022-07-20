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Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy’de oynanacak.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

14. dakikada sol kanattan Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi'nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

51. dakikada sol kanattan Dinamo Kiev'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Popov'un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin şutu kaleyi bulmadı.

80. dakikada sol kanattan topla buluşan Lincoln'ün pasında topla buluşan Bruma'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Stat: Miejski
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Syrota dk. 83 ?) Dubinchak, Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov (Karavaev dk. 88 ?), Verbic (Vanat dk. 83 ?), Buyalskiy (Garmash dk. 78), Besedin
Yedekler: Neshcheret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Tymchyk, Andriyevskiy, Kravchenko, Antyukh
Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Tisserand dk. 46), Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Bruma dk. 64), Rossi (Arda Güler dk. 72), King (Lincoln dk. 64), Valencia (Serdar Dursun dk. 72)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Novak, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Sydorchuk, Besein, Garmash (Dinamo Kiev), King, Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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