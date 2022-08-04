Fenerbahçe turu Kadıköy'de garantiledi

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc'ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
17. dakikada Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu. Henrique'nin pasıyla topla buluşan Emre Mor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
19. dakikada Emre Mor'un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.
45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
74. dakikada sol çaprazdan içeri yapılan ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.
81. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Lincoln Henrique'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0
----------------------------
Stat: Ülker
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi- Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Novak dk. 77) , Arao, Emre Mor (Bruma dk. 60), Zajc (Crespo dk. 60), Rossi (Serdar Dursun dk. 60), Valencia (Arda Güler dk. 77), Henrique
Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Peres, Lemos, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Slovacko: Nguyen, Reinberk (Vecheta dk. 70), Hofmann, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela (Tomic dk. 63), Travnik (Kohut dk. 86 ?), Havlik, Holzer (Sinyavskiy dk. 63), Kalabiska
Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka
Teknik Direktör: Martin Svedik
Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Hoffman (dk. 48) (Slovacko)
Sarı kartlar: Jorge Jesus (Teknik Direktör) Emre Mor (Fenerbahçe) Travnik, Sinyavskiy (Slovacko)
-- Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu ---