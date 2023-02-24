Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı. Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler şöyle:
Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Sevilla - Fenerbahçe
Juventus - Freiburg
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sporting - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord
Oğuzhan Ort
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