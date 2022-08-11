Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

Maçtan Dakikalar
10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruma'nın şutu dışarı çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak önünü açan Serdar Dursun'un sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada ceza sahası içinde Travnik'in şutunu kaleci Altey çeldi. Dönen topu Sasinka filelere gönderdi. 1-1
69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec'in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.
Stat: Miroslava Valenty
Hakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic
Slovacko: Nguyen, Tomic (Sinyavskiy dk. 84 ?), Simko (Reinberk dk. 64), Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin (Kohut dk. 64), Petrzela, Sasinka (Kozak dk. 72), Holzer (Kalabiska dk. 64)
Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Polasek, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner
Teknik Direktör: Martin Svedik
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Lemos (Henrique dk. 75), Luan Peres (Novak dk. 65), Szalai, İsmail Yüksek, Crespo (Zajc dk. 65), Arda Güler (Lincoln dk. 81), Rossi, Bruma (Emre Mor dk. 65), Serdar Dursun
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Valencia, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Sasinka (dk. 58) (Slovacko), Serdar Dursun (dk. 56) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Peres, Emre Mor (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)