İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe - Ümraniyespor Maç Anlatımı

Fenerbahçe - Ümraniyespor Maç Anlatımı
Fenerbahçe - Ümraniyespor Maç Anlatımı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE 2-3 ÜMRANİYESPOR

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

2' Sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Geraldo karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay'ı geçemedi.

9' Valencia'nın sağ kanattan içeri ortasında top kale direğine çarparak dışarı çıktı.

12' Avounou'ya faul yapan Arao sarı kart gördü.Sarı Kart - Willian Arão

14' Lenjani ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Lenjani'nin sert şutunda top barajdan döndü.

17' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Ümraniyesporlu oyuncu topa elle müdahale etti. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını işaret etti.

19' GOL! Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Penaltı atışında topun başına geçen Valencia yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia

25' Lenjani'nin sol kanattan yerden içeri gönderdiği topa ön direkte vuruşunu yapan Bettaaieb, kaleci Altay'ı geçemedi.

29' GOL! Ümraniyespor 1-1'lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Glumac'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Tomislav Glumac

33' Orta sahadan topu sürerek rakip kaleye sokulan Emre Mor ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Emre'nin şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

40' Serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln doğrunda kaleyi düşündü. Lincoln'ün sert şutunda top barajdan döndü.

41' Orta alanda Lincoln'e faul yapan Adel Bettaieb sarı kart gördü.Sarı Kart - Adel Bettaieb

45' Lenajani'nin sol kanattan içeri çevirdiği topu ceza sahasında Peres, riske girmeden kornere gönderdi.

45' GOL! 45+2' Valencia, skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Rossi içeri gönderdi. Arka direkte Valencia yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

52' Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Bettaieb, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bettaieb'in dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Adel Bettaieb

 55' Sağ kanattan Valencia'nın ceza sahasına gönderdiği topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

60' Lincoln'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

67' GOL! Gheorghe, Ümraniyespor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Gheorghe'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Valentin Gheorghe

69' Süratli bir şekilde ceza sahasına sokulan Onur, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

73' GOL! Mrsic, Ümraniyespor'u 3-2 öne geçirdi.Gol - Antonio Mrsic

-----------
İLK 11'LER

Ümraniyespor'un ilk 11'i: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Rossi, Valencia

İLGİLİ HABER
Fenerbahçede 3 değişiklik Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.