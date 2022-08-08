Fenerbahçe - Ümraniyespor Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 2-3 ÜMRANİYESPOR
Canlı Anlatım
1'Maç başladı
2' Sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Geraldo karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay'ı geçemedi.
9' Valencia'nın sağ kanattan içeri ortasında top kale direğine çarparak dışarı çıktı.
12' Avounou'ya faul yapan Arao sarı kart gördü.Sarı Kart - Willian Arão
14' Lenjani ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Lenjani'nin sert şutunda top barajdan döndü.
17' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Ümraniyesporlu oyuncu topa elle müdahale etti. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını işaret etti.
19' GOL! Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Penaltı atışında topun başına geçen Valencia yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia
25' Lenjani'nin sol kanattan yerden içeri gönderdiği topa ön direkte vuruşunu yapan Bettaaieb, kaleci Altay'ı geçemedi.
29' GOL! Ümraniyespor 1-1'lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Glumac'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Tomislav Glumac
33' Orta sahadan topu sürerek rakip kaleye sokulan Emre Mor ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Emre'nin şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
40' Serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln doğrunda kaleyi düşündü. Lincoln'ün sert şutunda top barajdan döndü.
41' Orta alanda Lincoln'e faul yapan Adel Bettaieb sarı kart gördü.Sarı Kart - Adel Bettaieb
45' Lenajani'nin sol kanattan içeri çevirdiği topu ceza sahasında Peres, riske girmeden kornere gönderdi.
45' GOL! 45+2' Valencia, skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Rossi içeri gönderdi. Arka direkte Valencia yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia
45' İlk yarı sona erdi
46'İkinci yarı başladı
52' Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Bettaieb, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bettaieb'in dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Adel Bettaieb
55' Sağ kanattan Valencia'nın ceza sahasına gönderdiği topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.
60' Lincoln'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
67' GOL! Gheorghe, Ümraniyespor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Gheorghe'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Valentin Gheorghe
69' Süratli bir şekilde ceza sahasına sokulan Onur, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
73' GOL! Mrsic, Ümraniyespor'u 3-2 öne geçirdi.Gol - Antonio Mrsic
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İLK 11'LER
Ümraniyespor'un ilk 11'i: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Rossi, Valencia