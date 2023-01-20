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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarıyla da noktalandı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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