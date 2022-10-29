Fenerbahçe, Vakıfbank'a kredi vermedi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paolo Egonu, Nika Daalderop, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Chika Ogbogu, Buket Gülübay, Ioana Carutasu, Derya Cebecioğlu
Antrenör: Giovanni Guidetti
Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Cristina De Souza, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), Fernanda Silva, Meliha Diken
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: 23-25, 21-25, 21-25
Süre: 82 dakika (27, 27, 28)
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