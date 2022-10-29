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Fenerbahçe, Vakıfbank'a kredi vermedi

Fenerbahçe, Vakıfbank'a kredi vermedi
Fenerbahçe, Vakıfbank'a kredi vermedi

2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paolo Egonu, Nika Daalderop, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Chika Ogbogu, Buket Gülübay, Ioana Carutasu, Derya Cebecioğlu

Antrenör: Giovanni Guidetti

Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Cristina De Souza, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), Fernanda Silva, Meliha Diken

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 82 dakika (27, 27, 28)

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