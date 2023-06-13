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Fenerbahçe ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Fenerbahçe ve Başakşehir saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı müsabakada Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, merviden boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi.

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