Fenerbahçe ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek. 27 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Medipol Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile mücadele edecek. 27 Ekim Perşembe günü Stadio Artemio Franchi'de saat 19.45'te başlayacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Mario Diks ve Charles Schaap üstlenecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.