Fenerbahçe ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olacak. 3 Kasım perşembe günü Polonya'nın Krakov şehrinde bulunan Krakovya Stadyumu'nda TSİ 23.00'de oynanacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaki yapacak.

Medipol Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya temsilcisi Hearts'i konuk edecek. 3 Kasım Perşembe 18.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili düdük çalacak. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidze yapacak.



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