Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -BTC Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan Hatayspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor Kulübü antrenörü Uğur Okur'un 15.02.2020 tarihinde oynanan Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ekol Göz Menemenspor Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Giresunspor Kulübü futbolcusu Guy Lucıen Mıchel Landel'in 16.02.2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük -Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü futbolcusu Özer Hurmacı'nın aynı müsabakadaki ‘hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Kulübü'nün 17.02.2020 tarihinde oynanan Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."