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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Fenerbahçe'nin, 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından, "Futbolda kapkara gece!" paylaşımı yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp de bu paylaşıma, "Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede Hakem Bahattin Şimşek, konuk Başakşehir'den 2 futbolcunun yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'a da kırmızı kart gösterdi. 90 dakika sonunda Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılılar, siyah bir fon üzerine "Futbolda kapkara gece!" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabı ise bu paylaşıma, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını verdi.

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