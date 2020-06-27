Fenerbahçe Y. Malatyaspor Canlı İzle | FB Malatya ilk 11'ler | FB Malatyaspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 29. haftasında 43 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de 28 puanla 14. sırada bulunan BTC Türk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Avrupa umutlarını devam ettirmek için kazanmak zorunda olan Sarı-lacivertlilerin karşısında, küme düşme hattından kurtulmak için puan ya da puanlar almak maksadıyla Yeni Malatyaspor sahada olacak.

Fenerbahçe Y. Malatyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Y. Malatyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.