Fenerbahçe yara aldı

GİRESUNSPOR 1-1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Giresunspor'da Görkem'in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Rossi'nin şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarıda ceza alanı içerisindeki karambolde Arias'ın eline çarpan top nedeniyle penaltı kararı verildi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Giresunspor'da Görkem'in ara pasında defansın arkasına sarkan Sainz'in şutu yandan dışarı gitti.

39. dakikada Serginho'nun pasında Görkem'in ceza yayı içerisinden vurduğu şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

45. dakikada Alper'in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut İrfan Can'dan sekti. Dönen topa Bajic'in şutunu İrfan Can son anda kornere çeldi.



47. dakikada Giresunspor'da Mejia'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Bajic'in şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Zajc'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada Arda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia (Kuwas dk. 64), Serginho (Faruk Can dk. 90 ?), Sainz (Doğan Can dk. 90 ?), Bajic (Murat Cem dk. 79)

Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Rahmetullah, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: İrfan Buz

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres (Joshua King dk. 75), İsmail (Crespo dk. 60), Mert Hakan (Zajc dk. 60), Rossi, Arda, Valencia (Osayi Samuel dk. 60), Batshuayi (Joao Pedro dk. 75)

Yedekler: Osman, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Jayden, Emre

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Batshuaiy (dk. 20 pen.) (Fenerbahçe), Bajic (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Ramon Arias, Alper Uludağ, Faruk Can Genç, Onurcan Piri (Giresunspor) İsmail Yüksek, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.