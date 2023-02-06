Fenerbahçe yardım kampanyası başlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde etkilenen depremzedeler için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de yardım toplayacaklarını resmi internet sitesinden duyurdu. Fenerbahçe, yardıma ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin yanındayız. Kulübümüz, deprem için çalışmalara başladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

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