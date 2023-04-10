Fenerbahçe yarıştan kopmadı

KARAGÜMRÜK 1-2 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Attila Szalai'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Willian Arao, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Samet Akaydin'in hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakikada sağ kanattan içe kat eden Colley'in, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay topu sektirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Ozdoev, kale sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-0

31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Batuhan son anda uzaklaştırdı.

36. dakikada Szalai'nin orta alandan gönderdiği uzun top, yay üzerinde bulunan Valencia'dan sekip kaleci Batuhan'da kaldı.

46' ikinci yarı başladı

49. dakikada savunma arkasına sarkan Colley, şık bir çalımla ceza sahası içine girdi. Colley'in vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

51. dakikada Valencia'nın vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Miha Zajc, sağ ayağıyla gelişine sert ve düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yakın köşeden doksana gitti. 1-1

56. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Borini, kaleci Batuhan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia şut açısı aradı, savunma topa ayak koydu. Pozisyonun devamında Joao Pedro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, vuruşunda topu dışarı attı.

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Arda Güler'in vuruşunda kaleci Batuhan topu çıkardı. Ardından Joao Pedro'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

78. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Attila Szalai, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Otabek Shukurov (Adem Ljajic dk. 85 ?), Matteo Ricci (Andrea Bertolacci dk. 85 ?), Magomed Ozdoev (Nicholas Lawrence dk. 77 ?), Ebrima Colley, Fabio Borini (Saba Lobzhanidze dk. 71), Mbaye Diagne

Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Colin Kazım-Richards, Burak Kapacak, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Andea Pirlo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski (Bright Osayi-Samuel dk. 67), Willian Arao (Miha Zajc dk. 46), İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 57), İsmail Yüksek, Emre Mor (Diego Rossi dk. 57), Serdar Dursun (Joao Pedro dk. 46), Enner Valencia

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Ahmet Aydın, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Magomed Ozdoev (dk. 24) (Fatih Karagümrük), Miha Zajc (dk. 51), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)

Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

İSTANBUL (İHA) -

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