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Fenerbahçe Yelken'den tarihi başarı

Fenerbahçe Yelken'den tarihi başarı
Fenerbahçe Yelken'den tarihi başarı

TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışları 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlendi. Fenerbahçe Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde altın madalya kazandı.

Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde şampiyonluk ipini göğüsledi. Ilca 4 genel, Ilca 6 genel ve Ilca 7 genel klasmanda bütün altın madalyalar ilk defa tek bir kulüp tarafından kazanıldı.
TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında alınan dereceler şu şekilde:

Ilca 4 Genel Klasman:
Fahri Can Tatlıcan (1.)
Kerem Sungun (5.)

Ilca 4 Kızlar Klasmanı:
Asya Şakaklı (1.)
Defne Koç (3.)

Ilca 6 Genel Klasman:
Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 6 Kadınlar Klasmanı:
Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 7 Genel Klasman:
Yiğit Yalçın Çıtak (1.)
Berkay Abay (2.)

Ilca 7 Gençler Klasmanı:
Sinan Mumcu (3.)

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