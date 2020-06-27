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Fenerbahçe Yeni Malatya Canlı Anlatım

Fenerbahçe Yeni Malatya Canlı Anlatım
Fenerbahçe Yeni Malatya Canlı Anlatım

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor...

FENERBAHÇE:0 YENİ MALATYASPOR:0

CANLI ANLATIM

 

21'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Yıldırım, gelişine vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden auta çıkıyor.

19'Fenerbahçe yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Deniz Türüç, Karim Hafez'e yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

18'Fenerbahçe sol kanattan Mehmet Ekici ile üst üste kullandığı kornerlerde istediği pozisyonu bulamıyor.

7'Fenerbahçe yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Gökhan Töre, Hasan Ali Kaldırım'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

6'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Vedat Muriqi kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Fabien Farnolle topa hakim olmayı başarıyor.

1' Hakem Ali Şansalan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk BTC Türk Yeni Malatyaspor başlıyor.

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