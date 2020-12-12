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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Anlatım

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Anlatım
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Anlatım

Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 0-1 YENİ MALATYASPOR

CANLI ANLATIM

8' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Malatyaspor topu ağlara gönderdi.Gol - Adem Büyük

 7' Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Tisserand'ın müdahalesiyle Tetteh yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

4' Sağ kanattan Chebake'nin ortasında kaleci Altay topu yumrukladı.

Maç Başladı 1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR:Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse

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