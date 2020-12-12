Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-1 YENİ MALATYASPOR
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8' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Malatyaspor topu ağlara gönderdi.Gol - Adem Büyük
7' Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Tisserand'ın müdahalesiyle Tetteh yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
4' Sağ kanattan Chebake'nin ortasında kaleci Altay topu yumrukladı.
Maç Başladı 1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR:Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse