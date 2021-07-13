Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan milli takımından dönen Attila Szalai de katıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız