Fenerbahçe yine kayıp

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Soner'de kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

8. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı.

11. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

34. dakikada sol kanattan Çekiçi'nin ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Cikalleshi'nin müsait pozisyondaki yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasında iyi yükselen Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

39. dakikada Nazım'ın sağ kanattan yaptığı ortayda ceza sahası içinde Pelkas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasında Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı. Dönen topta Valencia röveşata vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

63. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

63. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Serdar rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu yerden arka direğe çevirdi. Boş pozisyondaki Çekiçi bu topa dokundu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

75. dakikada Tisserand'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Valencia'nın dokunduğu top az farkla yandan auta gitti.

84. dakikada İrfan Can'ın kaleyi cepheden gören yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar (Adil dk. 90+1 ?), Soner, Oğulcan (M'Poku dk. 86 ?), Bytyqi (Michalak dk. 78), Cikalleshi, Çekiçi (Rahmanovic dk. 78)

Yedekler: Erten, Anicic, Alper, Barış, Musa, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay (Berke dk. 72), Tisserand, Min-Jae Kim, Szalai, Zajc, Gustavo (Mert Hakan dk. 59), Nazım (Serdar dk. 41), Ferdi, Pelkas (İrfan Can dk. 41), Rossi (Novak dk. 41), Valencia

Yedekler: Sosa, Meyer, Berisha, Muhammed, Crespo

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Soner (dk. 2), Abdülkerim (dk. 11) (Konyaspor), İrfan Can (dk. 84) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zajc, Mert Hakan (Fenerbahçe), Cikalleshi (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - Yavuz Akkan

