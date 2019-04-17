Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek

THY Euroleague Play-Off turu ilk mücadelesinde sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-43 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kaybetmek istemiyor. Serinin ikinci maçı yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 önde bulunan sarı-lacivertler bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda skoru 2-0 yaparak büyük avantaj sağlayacak. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takım Final- Four'a yükselecek.

15. RANDEVU

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya ekibi ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon oynanan 3 müsabakadan da Fenerbahçe galip ayrıldı.

Fenerbahçe normal sezonu 25 galibiyetle ilk sırada bitirirken, Zalgiris ise 15 galibiyetle 8. sırada tamamlamıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 84.1 sayı ortalamasıyla oynarken, Zalgiris Kaunas ise 78.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 12.5 sayı, Zalgiris'te de B. Davies 14.1 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.

Oğuzhan Ort