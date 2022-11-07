Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe'de, son oynanan Dinamo Kiev maçına göre 11'de 3 değişik isim yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Lincoln kadroda yer almazken, Dinamo Kiev maçında 11 oynayan Osayi Samuel ve Arda Güler yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine sol bekte Alioski, orta alanın solunda Emre Mor, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci oynadı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı. Tedavileri süren kaleci İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Lincoln ve Gustavo Henrique Sivasspor maçında kadroda bulunmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan sarı-lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak süre almamıştı. Joshua King teknik heyet tarafından fizik kondisyon olarak hazır olmadığı için Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı.

Ozan Buğra Koşar



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