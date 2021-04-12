Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre Gaziantep FK maçında kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Osayi Samuel ve Samatta yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Pelkas Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Samatta'ya kesik

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, Gaziantep FK maçına yedek kulübesinden başladı. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maça da ilk 11'de görev verdiği Samatta beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekildi. Sarı lacivertli takımda forvette Valencia görev aldı.

3 maçta savunma kurgusu değişmedi

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 3 maçtır savunma dörtlüsünü değiştirmiyor. Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin'in performansından memnun olan Belözoğlu, bu dörtlüye Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında da görev verdi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

