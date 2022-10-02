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Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe'de 3 değişiklik
Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkarken, Alanyaspor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçına göre 3 değişik isim sahada yer aldı. Teknik Direktör Jesus, Alanyaspor maçında 11'de sahaya çıkan Alioski, Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundururken, bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Lincoln ve İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

3 isim eksik

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Joshua King ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı. Rennes maçında dizinden sakatlanan Luan Peres'in tedavisi devam ederken, adalesinde ağrıları olan Joshua King de teknik heyet tarafından riske edilmedi. Sloven orta saha Miha Zajc da herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet tercihi nedeniyle Beşiktaş derbi maçında forma giyemeyecek.

Ozan Buğra Koşar
 

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