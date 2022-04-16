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Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe'de 3 eksik

Spor Toto Süper Lig’de evinde Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe’de 3 eksik futbolcu bulunurken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçına göre 11’de tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynadıkları ezeli derbiye göre Göztepe karşısında 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin yerine 11'de Pelkas görev aldı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısına şu 11 ile çıkıyor:

“Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Pelkas, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun”

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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