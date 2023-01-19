Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli ekipte bu müsabakada 6 oyuncu kadroda yer almadı. Tedavisi devam eden Joao Pedro ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve kaleci Osman Ertuğrul Çetin de teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Bora Akyol

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