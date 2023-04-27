İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci

Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci
Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda sakatlığını atlatan Belçikalı golcü Michy Batshuayi takımla çalıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.