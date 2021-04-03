Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.