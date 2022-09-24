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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dayanıklılık koşularının ardından üst sahaya geçen futbolcular, burada yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Onur Hamzaoğlu - Abdul Samet Kaya
 

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