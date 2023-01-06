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Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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