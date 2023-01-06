Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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