Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak, ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi.