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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.

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