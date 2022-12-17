Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan idman saha çalışmaları ile sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro idmanda yer almazken, Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yeni kondisyoner göreve başladı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ekibine yeni bir antrenör dahil etti. Jesus ile Al-Hilal'de birlikte çalışan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun sarı-lacivertli takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



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