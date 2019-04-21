Fenerbahçe'de kâbus devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse'nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti.

36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano'nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında topla buluşan Ozan Tufan'ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun Tekin'i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı.

48. dakikada Welinton'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Campos'un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ayew, meşin yuvarlağı penaltı noktasında Valbuena ile buluşturdu. Valbuena'nın vuruşunda Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin, ilk hamlede kontrol edemediği topu çizgi üzerinde iki hamlede uzaklaştırdı. Ardından topu önünde bulan Villafanez, yaptığı vuruşta meşin yuvarlar yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Campos'un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar'dan seken top, altı pasta Villafanez'in önünde kaldı. Villafanez'in içeriye aktardığı topla arka direkte buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka kale direği hizasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

71. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortasında, Ozan Tufan'ın topukla geriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarparak kornere çıktı.

84. dakikada kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Cisse'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Isla'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Frey'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Hasan Ayaroğlu dk. 90+4 ?), Villafanez (Taha Yalçıner dk. 90+1 ?), Campos (Junior Fernandes dk. 90+2 ?), Cisse

Yedekler: Ufuk Ceylan, Emre Bekir, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz (Sadık Çiftpınar dk. 46), İsmail Köybaşı (Frey dk. 60), Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Zajc dk. 69), Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew

Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Jailson, Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Efecan Karaca (dk. 57) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ilk kez devirdi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maça kadar oynadığı 5 mücadelede 4 mağlubiyet bir de beraberlik alan turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir ilke imza atarak, sarı-lacivertli ekiple 6. karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Akdeniz ekibi, 5. sıraya yükseldi.