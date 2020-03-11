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Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarının yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı - lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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