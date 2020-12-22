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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de korona virüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 1 futbolcu ile 1 personelin testleri pozitif sonuçlandı.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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