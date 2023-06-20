Fenerbahçe'de Kostas Antetokounmpo ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, Kostas Antetokounmpo'yla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.