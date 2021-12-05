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Fenerbahçe'de kulübe değişikliği

Fenerbahçe'de kulübe değişikliği
Fenerbahçe'de kulübe değişikliği

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı lig müsabakasında ilk kez sahanın sağ tarafında bulunan yedek kulübesini kullanarak değişikliğe gitti.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı iç saha maçında kulübe değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli ekip daha önce Kadıköy'de oynanan müsabakalarda sol taraftaki yedek kulübesini kullanırken, bu müsabakada sağ taraftaki yedek kulübesinde yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda gerçekleşen bu değişikliğin sebebi müsabaka içerisinde sağ tarafta ısınma çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli futbolculara daha yakından takip edip gereken müdahaleleri daha yakın alandan yapmak olduğu öğrenildi.

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