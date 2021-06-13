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Fenerbahçe'de Markaroğlu istifa etti

Fenerbahçe'de Markaroğlu istifa etti
Fenerbahçe'de Markaroğlu istifa etti

Fenerbahçe’de Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu istifa etti.

Fenerbahçe'de 2018'den bu yana Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan Aram Markaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Markaroğlu, yaptığı açıklamada,” Biz büyük bir heyecanla bu çalışmaları yaparken ve iş nihayete yaklaşırken, hatta bundan sonra fitness gibi başka tesisleri de bitireceğimizin kendilerine göre telaşına kapılan başkanımızı belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından hakkımızda tezvirat ve karamalarıyla karşı karşıya kaldık “ ifadelerini kullandı.

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