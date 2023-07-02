Fenerbahçe'de Pelkas, Alioski ve Berisha ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takımdan ayrılan futbolcular belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alioski ve Pelkas'ın sözleşmelerinin sona erdiğini Berisha için ise Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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