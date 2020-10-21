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Fenerbahçe'de Perotti takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe'de Perotti takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe'de Perotti takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, tedavisi devam eden Perotti takımla beraber çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'deki antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Çalışmaların basına açık son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas organizasyon antrenmanı yaptı.

Öte yandan Diego Perotti takımla beraber antrenmanın ilk bölümünde yer alırken daha sonra bireysel çalışmasına devam etti. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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