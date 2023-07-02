Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçerken, kan tetkikleri ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı.

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