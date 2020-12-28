Fenerbahçe'de Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga takımla çalıştı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Isınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başlarken, Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Antrenmanın ardından Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.