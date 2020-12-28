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Fenerbahçe'de Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga takımla çalıştı

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga Ciğerci de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Isınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başlarken, Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.

Sürpriz doğum günü kutlaması
Antrenmanın ardından Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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