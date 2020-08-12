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Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti
Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz" dedi.

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