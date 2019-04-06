Fenerbahçe'de toplanan rakam 15 milyonu aştı

Fenerbahçe Spor Kulübü ‘Fener Ol' projesiyle alakalı resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Kulüp için toplanan bağışın 15 milyon TL'yi aştığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 4 Nisan tarihinde, kulübümüzün ekonomik özgürlüğü için en önemli adımlardan biri olan ve milyonlarca taraftarımızın katılımını hedefleyen kitlesel destek kampanyamız “Fener Ol” için yola çıktık.

Tüm bu çerçevede; 7'den 70'e milyonlarca taraftarımızın katılımı ve desteğini hedefleyen, kitlesel bir Fenerbahçelilik hareketi olan Fener Ol kampanyamızda amaç, toplanacak tutar olduğu kadar rakamsal olarak da rekor sayıda taraftarımızın katılımını sağlamaktı.

Bu hedefe uygun olarak kampanyamızın başlamasını takip eden sadece 24 saat içerisinde yani bugünkü gazetelerin baskıya girdiği saatte;

10 bin TL'nin üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlemizin katkısı sonucu, toplanan tutarın 15 milyon TL'yi aşmış olduğunu,

300 BİNDEN FAZLA TARAFTARIMIZIN KAMPANYAMIZA KATILDIĞINI GURUR DUYARAK BELİRTMEK İSTERİZ.

Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin Fener Ol'u nasıl sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda bize çok büyük güç vermiş inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Uzun bir dönem devam edecek, sabır ve destekle Fenerbahçe'mizi aydınlık yarınlara taşıyacak yollardan biri olan kampanyamız boyunca camiamızdan beklentimiz, başkanımızın da konuşmasında ifade ettiği gibi satır aralarını iyi ve dikkatli okumaları idi.

Bu bağlamda kenetlenmemizi küçümseyecek, atılan adımları itibarsızlaştırmaya, kampanyanın başarılı olmasını istemeyip zarar vermeye çalışacak ‘zihniyete' dikkat edin demiş, bu yaklaşımın önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini söylemiştik.

Bugün, bazı gazetelerde hiç sürpriz olmayan şekilde; “Fener Ol'da Hayal Kırıklığı” manşetleriyle yer alan, şu ana kadar kampanyada sadece 5 milyon TL toplandığını iddia eden haberler de tam olarak beklediğimiz haberler idi.

Camiamızın inancı ve şevkini kırmak için oluşturulmaya çalışılan gerçek dışı bu haberler, kampanyamızın başarısı için omuz omuza vermemizin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Önemle hatırlatırız ki bu haberler henüz kampanyamız başlamadan, geçtiğimiz hafta itibariyle servis edilmeye başlanmıştı.

Bu zihniyet ve yaklaşımın, kampanyamızın başarısını engellemek adına tamamen gerçek dışı olumsuz haber yapmak için teyakkuzda olacaklarını zaten biliyorduk ancak biraz olsun inandırıcı olmak adına “en azından bir süre daha” bekleyeceklerini düşünmüştük.

Kampanyamıza yapılan bu saldırıdaki esas hedef; başkanımız ve yönetim kurulumuzu başarısız göstermeye çalışarak, taraftarlarımızla oluşturduğumuz güçlü bağları, birlik ve beraberliği zayıflatmak, tahrip etmek ve hatta koparmaya çalışmaktır.

Başkanımızı ve yönetimimizi hedef alan bu zihniyetin, neden bu şekilde hareket ettiklerini önümüzdeki günlerde tercihen olmasa da mecburen detaylarıyla açıklayacağız.

Bu vesileyle büyük taraftarımızın bu zihniyete gereken cevabı en iyi şekilde vereceğine sonsuz inancımızı yineliyor; camiamızın Fener Ol kampanyasını desteklemeye devam edeceklerini biliyoruz.”