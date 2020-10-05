Fenerbahçe'de transferin son gününde iki imza birden!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son günde de sürüyor. Sarı Lacivertli ekip önce İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı. Ardından ise Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.