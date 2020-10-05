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Fenerbahçe'de transferin son gününde iki imza birden!

Fenerbahçe'de transferin son gününde iki imza birden!
Fenerbahçe'de transferin son gününde iki imza birden!

Fenerbahçe, İsviçreli santrafor Kemal Ademi ve Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son günde de sürüyor. Sarı Lacivertli ekip önce İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı. Ardından ise Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.

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