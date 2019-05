Fenerbahçe'de Valbuena ile yollar ayrıldı

Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu. Valbuena'nın açıklaması şu şekilde:

"Benim Kanarya olarak maceramın sonuna geldik. Öncelikle, kulüpte geçirdiğim 2 yıl boyunca tanışma şansı yakaladığım her bir bireye teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerim, takını arkadaşlarım, kulüp çalışanlarımız ve burada tanıştığım dostlarım, hepiniz beni burada kollarınızı sonuna kadar açarak, bu tecrübeyi tamamen özel kılabilmek için en güzel şekilde ağırladınız. Kadıköy'de bana gösterdiğiniz ilgi ve sıcakkanlılığınız için fazlasıyla müteşekkirim.

Tabii ki, dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hava alanına geldiğim ilk günden bugüne kadar her anımda beni desteklediniz, ilk günden son güne kadar bu kulüpte yaşanan tutkuyu hissettim.

Bu iki yıl boyunca her duyguyu yaşadım. İnişleri çıkışları, şampiyonluk mücadelesini, bu sezon gibi zorlu bir sezonu. Bu sezon, hepimizin, ve benim de, kesinlikle bilincinde olduğumuz gibi, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan bir sezon oldu. Ama bir yandan da her an her saniye siz milyonların sevgisini ve desteğini hissedebildim. Sizin her an gösterdiğiniz bağlılık sayesinde sezon sonuna doğru işleri biraz olsun yoluna koymayı başardık.

Benim Fenerbahçe'deki tecrübemi sadece 2 sezon şeklinde özetleyemeyiz. Bu hikaye bunun çok daha ötesinde bir hikaye. Çünkü bu 2 sezon boyunca, bir aileye ait oldum, dev bir aileye. Bu ailenin değerlerini benimsedim ve bu renkleri en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim tek üzüntüm sizin fazlasıyla hak ettiğiniz kupaları kazanarak bu kulübün muhteşem tarihinin daha büyük bir parçası olamamış olmak. Ama sizin sayenizde Fenerbahçe artık benim hikayemin bir parçası oldu. Kendi sahamızda oynadığımız her maçı çok özel kıldınız. Her zaman benim arkamdaki itici güç oldunuz, beni sürekli bu renkleri en yukarıya taşımak için kendimi aşmaya zorladınız.

Hepinize, ama hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki ev sahipliğinizden. 2 yıl boyunca hayatıma eşlik etmenizden ve beni her zaman desteklemenizden dolayı teşekkür ederim. Bende sadece güzel tatlar bırakan anılarla size görüşmek üzere demek üzereyim. Bu bir elveda değil, çünkü sizlerin sayesinde İstanbul ve Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman bir yeri olacak.

Her zamankinden daha güçlü bir şekilde söylüyorum, bu renkleri, bizim renklerimizi taşımış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu büyük kulübe, başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim! İnanıyorum ki gelecek sezon yine taraftarının sonsuz desteğiyle Fenerbahçe gururla hak ettiği yerde olacak ve ben de bundan çok mutlu olacağım. Şunu asla unutmayın: benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak."