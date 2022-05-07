Fenerbahçe'den 20 bin kişilik antrenman

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Ülker Stadı'nda taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla tamamladı. Taraftara açık antrenmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yöneticiler ve divan kurulu üyeleri de katıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas ve koşu yapan sarı-lacivertliler, çift kale maç ile antrenmanı noktaladı. Sakatlıkları bulunan Pelkas, Szalai, Crespo, Kim Min jea ve Arda Güler antrenmana katılmadı.

Kupalar antrenmanda da sergilendi

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısında sergilenen 28 şampiyonluk kupası stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmana da getirildi. Yaklaşık 20 bin taraftarın yer aldığı antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular 2010-2011 şampiyonluk kupası ile kameralara poz verdi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, armasında 5 yıldız bulunan tişörtlerle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takımlarına destek olurken, açılan pankartlarda ise Trabzonspor'a gönderme yapıldı.

Metin Başar