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Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması: 'Fenerbahçe adaleti bekliyor'

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması: 'Fenerbahçe adaleti bekliyor'
Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması: 'Fenerbahçe adaleti bekliyor'

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonuna ilişkin 3 Temmuz Şike Davası'nın yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, "Fenerbahçe adaleti bekliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ile 2010-2011 sezonuna ilişkin Şike Davası'nın yıl dönümünde resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

Gece yarısı yayımlanan mesaj şu şekilde:

"FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçemize kurduğu hain kumpasın üzerinden tam 9 sene geçti.

Bu 9 senede terör örgütü, Fenerbahçe'mize leke sürmek, 2010-11 sezonu Türkiye Şampiyonluğu kupamızı bizden çalmak için türlü hileler yaptı ancak her seferinde, her denemesinde karşısında dimdik duran Fenerbahçe camiasını buldu.

Yıllar içinde 3 Temmuz'un Fenerbahçemize karşı kurulan aşağılık bir kumpas olduğu tüm çıplaklığıyla her kesim tarafından görüldü.

Başkanımız Aziz Yıldırım'ın liderliğinde Fenerbahçelilerin gösterdiği duruş, tüm ülkemize örnek olurken mahkemelerden de Kulübümüzü aklayan kararlar çıktı.

Şimdi Fenerbahçe camiası, mahkemelerden çıkan kararın Yargıtay'da onanmasını ve bu konuyla bağlantılı olarak görülen Fenerbahçe'ye Kumpas Davası'nın sonuçlandırılmasını bekliyor.

Gecikmiş adaletin Kulübümüze verdiği maddi ve manevi zararları hatırlatıyor,

adaleti daha fazla geciktirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını;

sadece sorumluluğu olanların vebalini artıracağını vurguluyoruz!

Fenerbahçe adaleti bekliyor!"

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